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佳必琪財報／首季獲利3.91億元創單季新高 EPS 3.21元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠佳必琪（6197）5日公布第1季稅後純益3.91億元，創單季新高，季增24.5%，年增96.4%；第1季每股純益3.21元。在AI產品挹注之下，今年業績可望優於去年。

針對今年展望，在電源產品方面，佳必琪之前表示，過去在車用及儲能系統領域累積500安培（A）高壓測試與產品經驗，近年全面轉向高功率電源線市場，產品電流等級已從30A快速提升至60A、100A，最新開案達130A，且相關驗證順利完成。目前成功打入美系晶片巨擘，以及多家雲端服務供應商（CSP）的供貨體系，並取得歐美日等五家國際新客戶訂單，下半年效應將會擴大。

在光通訊方面，佳必琪表示，1.6T雙DR（雙數位重計時）光模組已送樣北美CSP客戶，800G HC（高速連接）產品本季開始對北美客戶放量出貨，並規劃明年推出3.2T產品，2028年推進6.4T產品；高速主動電纜（AEC）及PCIe Gen6／Gen7高速互聯產品也陸續進入驗證與放量階段。

在產能方面，佳必琪指出，越南廠100A產線正積極擴充，以因應3月輝達（NVIDIA）GTC大會後湧現的需求；泰國新廠則以光模組與光纖線產品為主，同時計劃赴美國德州設廠，就近服務北美AI資料中心客戶，提升非中國大陸出貨比重。

佳必琪 美國

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