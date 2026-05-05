瑞鼎財報／首季EPS為3.82元 預期第2季整體營運動能增強

驅動IC廠瑞鼎（3592）於今日公告，首季每股純益為3.82元。

瑞鼎第1季合併營收為54.4億元，季增2.7%，年減6.7％，毛利率28.6%，季減0.4%，稅後淨利2.9億元，季減8%，年減36.9%，每股純益3.82元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，首季雖然處於產業傳統淡季，但整體營收較前一季呈現溫和成長，主要受惠於大尺寸顯示驅動IC，及車載與工控應用驅動IC帶來成長貢獻。在大尺寸顯示驅動IC方面，電視及IT 應用皆因部分客戶提前備貨帶動需求成長，其中電視與筆電出貨動能較強。

至於AMOLED驅動IC方面，瑞鼎提到，智慧型手機AMOLED驅動IC需求受記憶體價格上漲影響，品牌客戶整體備貨策略轉趨審慎，導致相關需求略顯保守；惟高階穿戴裝置在客戶滲透率持續提升及應用場景擴展帶動下，需求動能維持穩定，支撐中小尺寸AMOLED驅動IC整體營收表現大致持平；車載與工控驅動IC則保持穩健成長動能。

展望第2季，瑞鼎評估，地緣政治的不確定性及記憶體價格持續調漲，使得終端消費市場仍趨審慎。惟該公司觀察到智慧型手機AMOLED驅動IC已出現部分客戶回補庫存跡象，同時大尺寸顯示驅動IC持續受部分客戶提前備貨帶動，整體營運動能預期將較前一季增強。