快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

一詮Q1獲利超車去年全年 4月營收創141個月高…散熱元件躍第一大產品線

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
一詮董事長周萬順。記者籃珮禎／攝影
一詮董事長周萬順。記者籃珮禎／攝影

一詮（2486）5日公布第1季財報，首季歸屬母公司業主淨利6,648.8萬元，較去年同期虧損199.1萬元翻紅轉盈，且單季獲利已一舉超越2025全年度的5,061.8萬元，每股純益0.29元。

一詮第1季營收16.2億元，季增6.82%、年增19.91%；營業毛利3.41億元，季增39.14%、年增73.97%。受惠產品組合優化，單季毛利率跳升至21.05%，季增4.91個百分點，年增6.54個百分點。營業利益1.13億元，較去年第4季成長443.91%，年增高達973.07%。

一詮同時公告4月營收為6.67億元，月增8.52%、年增21.16%，寫下近141個月新高紀錄；累計前4月營收22.87億元，較去年同期成長20.27%。

一詮表示，公司核心業務已由傳統LED轉向半導體高階散熱。為支應北美雲端服務商與ASIC客戶，將傳統產線移至大陸江門廠，台灣廠區則改建為高毛利專線。目前散熱元件營收占比達42.2%，取代LED導線架成為最大產品線。

一詮強調，公司為全球高階散熱片「唯二」供應商，具多種量產能力。今年導入北美AI龍頭客戶並通過認證，隨產能較去年翻倍提升，目前正拉高產能利用率支應AI與網通訂單，能見度直達2027年。法人看好，一詮打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈，隨2026年產能倍增，獲利結構有望持續優化。

營收

延伸閱讀

股后穎崴Q1每股賺19.54元 在手訂單充裕、新產能開出 業績逐季揚

緯軟財報／首季獲利創同期新高 4月營收登頂

聯強財報／商用加值與半導體業務發威 首季獲利創同期新高、EPS1.77元

穎崴財報／第1季大賺近兩個股本 AI、HPC測試需求續旺

相關新聞

外資喊快買這檔電子股 估明年EPS翻倍激增

高盛證券在最新出具的個股報告中指出，股后穎崴（6515）正處於加速中的AI／HPC產業上行周期的核心位置。由於未來營運前景相當強勁，明年獲利翻倍激增，因此高盛建議「買進」，目標價由6,300大升至15

聯發科飆3,155元天價、市值突破5兆 近月股價翻倍大漲

聯發科（2454）5月以來連拉2根漲停板，5日一開盤就跳空衝上漲停3,155元鎖死到終場，上漲285元，再創歷史高價，市值首度衝上5兆元，在權王台積電（2330）休息下，成為台股領軍上攻主力，影響大盤

這檔記憶體股EPS將激增20倍 法人喊股價還將大漲逾五成

記憶體股群起強揚，其中南亞科（2408）股價在經歷一個月的蟄伏後，5日出量大漲8.23%，並重新站回所有均線，表現最強勢，居族群領漲地位，頗有再啟一波多頭攻勢的意味。

富采營收／4月站上21億元、年月雙增 寫20個月以來新高

富采（3714）5日公告4月營收數據，單月營收攀升至21億元，不僅寫下一年半以來新高紀錄，更展現年、月雙增的成長力道。受惠於國際大型體育賽事激勵拉貨動能，加上顯示器需求回溫，富采營運正穩步走出谷底。

偉詮電營收／4月業績站上歷史次高 月增逾一成、年增30.4％

IC設計廠偉詮電（2436）於5日公布4月業績，月增逾一成，並為歷史次高表現。

新唐產品切入雲端服務供應商 AI ASIC能見度到2028年

新唐(4919)今(5)日舉行法說會，儘管首季因業外挹注，順利轉盈，每股益0.02元，但公司釋出多項正面訊號，包括受惠AI伺服器需求持續升溫，運算密度與系統複雜度快速提升，帶動BMC、電源管理IC及高

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。