一詮Q1獲利超車去年全年 4月營收創141個月高…散熱元件躍第一大產品線

一詮（2486）5日公布第1季財報，首季歸屬母公司業主淨利6,648.8萬元，較去年同期虧損199.1萬元翻紅轉盈，且單季獲利已一舉超越2025全年度的5,061.8萬元，每股純益0.29元。

一詮第1季營收16.2億元，季增6.82%、年增19.91%；營業毛利3.41億元，季增39.14%、年增73.97%。受惠產品組合優化，單季毛利率跳升至21.05%，季增4.91個百分點，年增6.54個百分點。營業利益1.13億元，較去年第4季成長443.91%，年增高達973.07%。

一詮同時公告4月營收為6.67億元，月增8.52%、年增21.16%，寫下近141個月新高紀錄；累計前4月營收22.87億元，較去年同期成長20.27%。

一詮表示，公司核心業務已由傳統LED轉向半導體高階散熱。為支應北美雲端服務商與ASIC客戶，將傳統產線移至大陸江門廠，台灣廠區則改建為高毛利專線。目前散熱元件營收占比達42.2%，取代LED導線架成為最大產品線。

一詮強調，公司為全球高階散熱片「唯二」供應商，具多種量產能力。今年導入北美AI龍頭客戶並通過認證，隨產能較去年翻倍提升，目前正拉高產能利用率支應AI與網通訂單，能見度直達2027年。法人看好，一詮打入輝達（NVIDIA）與Google供應鏈，隨2026年產能倍增，獲利結構有望持續優化。