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聯強財報／商用加值與半導體業務發威 首季獲利創同期新高、EPS1.77元
聯強（2347）5日公布今年首季財報，受惠AI需求強勁，商用加值與半導體兩大業務同步創下單季新高，帶動第1季稅後純益來到29.54億元，季增6.99%、年增61.69%，為同期新高紀錄，每股純益達1.77元。
聯強今年首季營收1,263.58億元，季增0.12%、年增38.25%；毛利率4.3%，季增0.04個百分點、年減0.07個百分點；營益率2.67%，季增0.13個百分點、年增0.61個百分點。
聯強受惠高單價、高附加價值產品比重提升，以及長期推動的數位轉型、與營運效率優化顯現成效，聯強第1季獲利指標持續上揚。
聯強表示，隨著AI應用加速普及，商用加值與半導體已成為推動成長的主要引擎。首季商用加值業務年增62%，其中AI伺服器等資料中心產品達三位數成長，雲端服務也年增近四成。半導體業務則受惠AI基礎建設，帶動記憶體與儲存產品需求強勁成長，營收首度突破500億元，大幅成長42%。
此外，隨代理式AI（Agentic AI）興起，帶動市場對高規、高效能終端設備需求，推升個人電腦產品營收年增逾三成。
從區域市場來看，聯強亞太各地業務在第1季同步繳出亮眼成績，其中以台灣成長81%表現最為突出；大陸/港澳也年增40%；印尼與紐澳則分別成長23%、10%。
展望未來，聯強將致力於強化在AI供應鏈中的樞紐角色，藉由「數智平台MSP」與「AI應用加速平台」，從傳統通路商邁向「AI供應鏈關鍵整合平台」，積極建構AI供應鏈生態圈，帶動集團營收與獲利持續穩健成長。
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