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大山擬配息2.5元、配股0.1元 現金股利配發金額創歷史新高

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

大山（1615）5日公告，第1季稅後純益1.84億元，年減6.6%，每股稅後純益（EPS）0.94元，董事會決議，擬配發每股現金股利2.5元、股票股票0.1元，現金股利配發金額創下歷史新高，依今日收盤價46.95元計算，現金殖利率約5.3％。

大山表示，持續受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，訂單量維持50～60億元，且接單狀況良好，目前也為台灣冷氣領導品牌和泰大金（DAIKIN）官方指定用線。

此外，大山表示，除了台電訂單外，看好上AI科技發展、公共建設及都更量能大等皆推升用線需求，亦積極爭取民間工程案件，對未來樂觀看待。

營建事業方面，大山目前手握台中高鐵特區持有近兩千坪土地，大山表示，持續評估其他地區土地標的，子公司昕邑建設視時機審慎規劃。

展望未來，大山表示，公司近年持續投入廠內設備更新，朝自動化、省力化方向推進。未來除延續設備升級外，也將同步加強對外行銷推廣，期望讓更多客戶看見大山的產品與服務能力，為長期穩健發展奠定基礎，而面對全球用電需求增加及地緣政治變化所帶動的銅價波動，公司持續秉持穩健保守、戰戰兢兢的經營態度，審慎因應市場變化。

股利 台電 EPS

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