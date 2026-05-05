華邦電首季每股純益2.25元 季增逾二倍

華邦電今日公布第1季財報，首季合併營收為382.53億元，較去年同期增加91.3%，毛利率達53.4%，季增11.5個百分點，歸屬母公司稅後純益為101.14億元，每股純益2.25元，比前一季的0.76元，大增近二倍。

華邦電表示，首季營收中，客製化記憶體產品線首季營收占比已升至47%，主係受惠於市場需求強勁及產品組合優化，帶動營收季增逾90%，其中20奈米產品動能顯著，反映高價值應用需求持續提升；快閃記憶體產品線占比32%，高容量產品出貨占比持續攀升；邏輯產品線營收占比21%。

至於首季記憶體產品營收在各應用類別占比分別為消費性電子(Consumer)占30%、車用及工業用相關(Car & Industrial)占30%、通訊電子(Communication)占27%、電腦相關(Computer)占13%。