創見4月營收74.49億元 創單月新高

記憶體品牌暨模組大廠創見今日公布4月合併營收達74.49 億元，年增594%，主要受惠於市場平均銷售單價（ASP）提升，以及 AI 代理（Agent） 趨勢帶動邊緣（ Edge） AI 與自動化裝置對儲存需求的長期增長，進一步推升整體營收表現。

創見表示，公司長期與全球主要供應商保持良好戰略夥伴關係，並簽訂長期供應協議（Long-Term Agreement, LTA）以確保關鍵料源供應穩定。創見透過精準的庫存管理與自動化生產，在 DDR5 與 Flash 供需緊張的環境下，有效協助客戶技術銜接，建立起更具競爭力的營運模式。

展望後市，創見今年前四個月的累積營收已超越近數年來的全年水準。創見將持續深耕 AI、工業自動化、醫療與網路應用等工控領域，持續提升研發能量與產能優化，奠定長期成長利基。