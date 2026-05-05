聯詠財報／首季EPS 6.19元 法說聚焦DDIC後市

驅動IC大廠聯詠（3034）5日公布首季財報，單季營收小幅季增，但獲利仍較去年同期下滑。聯詠將於本周四（7日）召開法說會，市場關注本季營運展望、高階新產品進度，以及晶圓代工、封測等成本上升下，DDIC報價是否具備調整空間。聯詠首季營收接近原預測區間高標，總經理王守仁也曾表示，今年各產品線都會有新產品推出，尤其是高階應用產品。

聯詠首季營收231.5億元，季增1.4%、年減14.7%；毛利率39.1%，季增0.9個百分點、年減0.7個百分點；營益率17.4%，季增0.5個百分點、年減3.6個百分點；稅後純益37.7億元，季增2.2%、年減28.3%，每股稅後純益6.19元。

展望後市，法說會焦點將落在產品組合能否持續改善。聯詠今年將透過高階應用產品與新產品推出，支撐營收成長；市場也將觀察OLED、TDDI、車用、TV SoC、PC／NB等產品線動能，是否能抵銷傳統消費性電子需求不穩的影響。

近期8吋與部分DDIC相關12吋成熟製程產能偏緊，加上封測、材料與金價成本上升，DDIC供應商轉嫁壓力浮現，部分業者正評估調整報價可能性。若後續晶圓代工與封測成本漲勢延續，聯詠能否透過產品組合優化或報價調整維持毛利率，將成為本次法說會法人關注焦點。

整體而言，聯詠首季財報呈現「季增回穩、年減壓力仍在」格局。周四法說會除了第2季營收與毛利率指引外，高階新品貢獻、DDIC成本轉嫁能力，以及終端面板需求是否回溫，將是牽動後續營運表現的三大關鍵。