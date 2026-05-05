力智法說會／AI 營收首季突破5% 今年拚雙位數占比、第2季看季增

電源管理IC廠力智（6719）5日於法說會釋出本季展望，總經理黃學偉表示，雖然記憶體價格飆升、處理器價格調漲，使筆電、PC及消費性顯卡市場需求仍偏保守，但高效能運算（HPC）與AI應用持續推升CPU、GPU功耗需求，電源系統設計正朝低電壓、高電流、多相位與高整合度發展，帶動Power Stage與整合型電源解決方案使用量提升，公司預期第2季營收將呈現季增。

力智AI相關產品布局涵蓋終端裝置、邊緣伺服器與雲端資料中心三大應用，提供CPU、GPU與AI加速器所需電源管理方案，並延伸至電源模組、伺服器電源供應與備援電池模組（BBU）。而力智AI應用相關營收占比已在今年首季突破5%，達成原先設定目標，隨各項AI應用產品持續擴展，今年公司規劃朝雙位數占比邁進。

黃學偉表示，力智Vcore與相關電源IC產品已應用於邊緣運算，出貨量穩定成長；GaN Driver IC已推廣至大型雲端CSP AI加速器，主要客戶為全球Tier 1伺服器電源供應器系統廠與品牌廠，並已自2025年開始貢獻營收。此外，Power Switch產品也已導入DPU平台廠商，隨資料中心與AI應用需求提升，預期今年出貨量將逐步成長。

針對AI伺服器產品，力智目前除PMIC已導入系統廠與品牌客戶外，也持續推進多相位Vcore控制器、高整合Power Stage及工業級半導體功率元件。相較PC與消費性GPU，AI伺服器對低電壓、高電流、功率密度與散熱管理要求更高，也推升高相數多相電源架構需求，成為力智切入AI伺服器電源架構的主要機會。

毛利率方面，黃學偉指出，受產品組合變化，以及成熟製程晶圓代工與封測價格上升影響，第2季毛利率保守預期將較前一季略微下滑，整體以高30%水準為目標。不過，高效能運算相關電源管理IC及高整合度Power Stage產品，因技術門檻與規格提升，具備較佳價格支撐與成本轉嫁能力；隨高附加價值產品占比提升，成本壓力可望逐步化解。

力智首季營收9.8億元，季減18%、與去年同期持平；毛利率41.7%，季增6.7個百分點、年增7.5個百分點；營益率18.4%，季增3.3個百分點、年增6.8個百分點；稅後純益2.2億元，季減10%、年增42%，每股稅後純益2.1元。公司指出，首季雖受AI產品排擠效應、記憶體漲價與供應吃緊影響，營收較上季下滑，但受惠PMIC出貨占比提高及存貨回沖利益，毛利率明顯改善；若扣除存貨回沖利益，毛利率仍達39.6%。

整體來看，力智首季營收雖較上季下滑，但毛利率與獲利結構改善。展望第2季，AI與HPC應用將持續推升高階電源需求，帶動營收恢復季增；後續觀察重點則在AI相關營收占比能否朝雙位數提升，以及高階Power Stage、Vcore控制器與GaN Driver IC能否擴大貢獻。