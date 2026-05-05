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外資喊快買這檔電子股 估明年EPS翻倍激增

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
高盛科技產業分析師虞成敬指出，穎崴首季財報表現優於預期。 中央社
高盛科技產業分析師虞成敬指出，穎崴首季財報表現優於預期。 中央社

高盛證券在最新出具的個股報告中指出，股后穎崴（6515）正處於加速中的AI／HPC產業上行周期的核心位置。由於未來營運前景相當強勁，明年獲利翻倍激增，因此高盛建議「買進」，目標價由6,300大升至15,000元，居內外資最高。

高盛科技產業分析師虞成敬指出，穎崴首季財報表現優於預期。第2季受惠CPU及網通相關MEMS探針卡出貨強勁放量，及一般伺服器CPU與AI ASIC CPU 插座（Socket）出貨成長，預期營收將季增22%、毛利率達43.7%。

展望後市，虞成敬認為，穎崴正處於加速中的AI／HPC產業上行周期的核心位置。由於高腳數（Pin count）帶動單位價值提升、及出貨量強勁成長的雙重動能驅動，加上推動積極的產能擴張計畫，穎崴今年營收將逐季成長。

事實上，為掌握強勁需求的機會，虞成敬預期穎崴將推動積極的產能擴張計畫。其中自製pin產能將由2025年底的每月350萬pin，大幅提升至2026年底約1,000萬pin，年增達186%，且2027年仍具進一步倍增的空間。

此外，在CNC產能方面，穎崴亦規劃於2026年實現產能翻倍，並於2027年持續擴張。在此快速擴產的背景下，虞成敬預期穎崴2026年全年營收將逐季成長，並將2026年營收年增幅預估數由71%上修至90%。

2027-2028年，穎崴成長前景將更為強勁，主要因該公司正位於多項結構性成長動能的交會點，包括：一、受惠於更高的pin數與平均銷售單價（ASP），次世代AI晶片單位美元價值持續提升。

二、成功切入美系AI GPU客戶SLT市場，出貨量放大帶動市占率持續提升；三、美系AI ASIC客戶的出貨量成長更為強勁；四、CPU socket需求亮眼；五、MEMS探針卡營收貢獻優於預期。

基於五大因素驅動，虞成敬上調穎崴2026與2027年獲利預估13%、22%，每股稅後純益（EPS）今年將大賺超過一個資本額、達103.68元，明年更倍增至224.1元，2028年則激增九成至426.09元。

高盛 營收 穎崴

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