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富世達看今年沒有淡季 AI產品營收倍數成長

中央社／ 台北5日電

富世達4日公布2026年第1季每股大賺13.38元，創歷史新高。富世達總經理徐安賜今天表示，AI伺服器需求強勁，富世達負責供應其中液冷快接頭、伺服器滑軌等關鍵零件，今年都可望呈倍數的年成長，預估2026年整體營運逐季向上。

富世達今天舉行法人說明會，財務長邱稚育表示，過往富世達第1季營運會比前一年的第4季小幅衰退，但AI動能太強，富世達今年沒有淡季。

富世達昨天公布第1季營收新台幣41.83億元，季增5.2%，年增85.8%；歸屬母公司淨利9.17億元，季增22.1%，比去年同期大幅成長1.57倍，營收、獲利皆呈現年、季雙增，單季每股純益達13.38元，創歷史新高。

不過富世達公布財報後，今天股價大跌220元，收跌停價1995元，失守2000元大關。

邱稚育今天表示，富世達今年產品組合有相當大的變化，第1季伺服器產品營收年增率高達5.47倍，占營收比重56.4%，已經過半，比起去年同期占比16.2%大幅提升；反觀折疊手機軸承營收年減4.7%，營收占比從去年第1季的73.5%大幅下降到今年的37.7%。

邱稚育說，AI需求非常強勁，尤其AI資料中心導入液冷散熱的滲透率持續提升，富世達負責供應液冷快接頭。

富世達也積極切入伺服器滑軌供應鏈，包括輝達GB系列、Vera Rubin，以及ASIC（特殊應用積體電路），有多項客戶專案進行中。今年包括液冷快接頭和伺服器滑軌的營收可望比去年有倍數成長。

徐安賜表示，隨伺服器營收比重提升，富世達的毛利率也會跟著往上走，富世達第1季毛利率32.3%，季增3.25個百分點，比去年同期大幅拉升10.16個百分點，首度衝破3成大關。

營收 富世達 伺服器

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