達發法說會／估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）於5日召開法說會，受惠於有線網通基礎建設事業群出貨動能強勁，加上近程無線產品客戶推出耳機新品，該公司執行副總謝孟翰預期本季業績將能延續成長動能，呈現季增與年增局面。同時，該公司估計今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上。

謝孟翰指出，達發調整兩大事業群及部分產品線的名稱，「有線網通基礎建設事業群」是由原先網通基礎建設事業群更名而來，涵蓋固網寬頻、乙太網、光通訊三大產品線。原本的高階AI物聯網事業群更動為「無線邊緣AI事業群」，其中藍牙產品線，包括藍牙音訊及藍牙傳輸，同步更名為近程無線產品，與衛星定位產品都隸屬於此事業群。

達發首季在有線網通基礎建設事業群中，以光通訊及乙太網出貨動能最為顯著。謝孟翰提到，達發有線網通基礎建設事業群旗下的三大產品線，從不同的應用進入全球雲端服務供應商供應鏈，當中包括超大規模雲端服務業者。

在光通訊業務方面，達發專注於資料中心高速傳輸架構中的可插拔式光收發模組，單通道50G SerDes相關PAM4 DSP產品，已切入多家全球前十大模組廠並持續放量，首季出貨優於預期，營收比前一季及去年同期都出現數倍的增長，該公司預期，今年光通訊相關營收將達去年的三倍以上。

同時，達發的單通道100G SerDes相關PAM4 DSP產品與多家全球前五大模組廠客戶合作，目前進展順利，預計今年中可量產。另外，單通道200G SerDes開發計畫正積極推進。

另一方面，達發的寬頻及乙太網兩條產品線也已切入北美大型CSP供應鏈，其寬頻10G-PON 產品相關應用出貨預期在今年將顯著成長。

在低軌衛星方面，全球最主要的客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動其乙太網1G PHY跟2.5G PHY的產品升級與出貨動能，加上衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，首季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期有超過翻倍的成長。

謝孟翰表示，達發預期有線網通基礎建設事業群將是今年營收成長的主要引擎，營收比重將進一步提升。

另外，在無線邊緣AI事業群的藍牙傳輸應用市場方面，達發策略性聚焦高階應用。除了與全球前三大電競品牌維持密切合作，其鍵鼠搖桿控制器高階藍牙晶片客戶開案項目也持續成長，並積極開拓B2B行業應用。

達發日前已公告首季合併營收為54.5億元，季增19.9％、年增4.4％，歸屬母公司業主淨利7.48億元，季增34.8％，年增2.5％，每股純益4.47元。