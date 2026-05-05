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展碁財報／MacBook Neo等筆電賣爆 首季獲利1.04億元創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

展碁國際（6776）5日召開董事會，公布 2026 年第1季財務報告。首季合併營收新台幣 77.8 億元，創同期歷史新高，較去年同期增長19.8%；稅後淨利為新台幣1.04 億元，同樣創下同期歷史新高，年增26.9%，每股稅後純益（EPS）達 1.14 元。受惠於AI相關應用需求持續升溫，以及多元產品布局與經營策略奏效，首季表現亮眼，展現強勁且穩健的獲利成長動能。

展碁國際第1季成長動能在商用換機潮及客戶提前備貨帶動下，硬體系統產品線包含個人電腦、筆記型電腦及Mac電腦營收較去年同期大幅成長70%，為本季成長的核心引擎。此外，在記憶體業務方面，受惠於DRAM與SSD報價走勢強勁，不僅推升整體營收，亦對獲利表現有顯著挹注。

軟體布局上，展碁積極推動的訂閱制轉型已展現具體成效，第1季訂閱制軟體營收年增51%，資安軟體亦成長33%，不僅提升客戶黏著度，更受惠於企業數位轉型、AI 應用深化，以及在法規與風險管理驅動下，帶動市場對資安防護需求持續增加，為公司建構長期且穩定的收益來源。

針對產品線表現，Apple 商用專案動能強勁，MacBook Neo正式開賣後，成為企業導入Apple Business管理平台的首選機型。除此之外，展碁透過零接觸自動化部署與遠端管理技術，有效協助中小企業化解 IT 人力不足的痛點，並大幅降低資訊維運成本，預期將為第2季挹注商用銷售動能。

展望 2026 年下半年， AI 需求持續升溫，展碁將持續深耕 AI 應用領域，協助企業精準導入解決方案外，亦同步優化產品組合，以靈活彈性應對市場需求變化。

軟體 新台幣 營收

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