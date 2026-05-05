新唐法說會／BMC搭上AI ASIC浪潮 已啟動漲價、營運回升添動能

隨雲端服務供應商（CSP）加速自研AI ASIC，AI伺服器平台對遠端管理、系統監控與供電穩定性的需求同步升高，帶動BMC、SMC與BM-IC等管理及電源控制晶片重要性提升。微控制器廠新唐（4919）5日於法說會表示，今年客戶ASIC成長相當顯著，光ASIC部分年對年已有翻倍成長，既有BMC客戶黏著度高，同時也正開拓新的CSP客戶並已有送樣需求，成為後續營運回升的重要觀察指標。

新唐首季營收79.9億元，季增13.5%、年減4.4%；毛利率39.3%，季增5個百分點、年減2個百分點，主要受惠產品組合改善與存貨評價回升利益。營業淨損由上季6.8億元收斂至1.1億元；另因認列Autotalks遭高通收購相關業外收益2.6億元，帶動稅後純益700萬元，較上季轉虧為盈、年減97%，每股稅後純益0.02元。

針對BMC業務，新唐指出，既有客戶不論現有世代或下一代產品，均持續與公司產品進行對標。新一代BMC目前以12奈米製程為主，公司認為該節點在效能與成本上具最佳化效益；記憶體支援方面，新一代BMC將以DDR5為主，除效能提升外，也將支援更高頻寬、Multi-node及生成式系統運作需求，顯示BMC在AI伺服器平台中的角色持續擴大。

新唐表示，隨CSP自研ASIC與CPU趨勢升溫，系統複雜度提高，資料中心機櫃架構已不再只有CPU、GPU需要管理，Networking、Switch、Power等領域也出現更多管理晶片需求。公司指出，管理晶片整體市場規模擴大是明確趨勢，但並非所有需求都會歸類為BMC市場；新唐將以不同等級的控制產品，對應不同應用場景，搶占AI伺服器生態系中的管理晶片商機。

除AI伺服器外，新唐也持續強化各目標市場產品布局。公司指出，AI伺服器部署需求已反映在BMC產品業績表現上；同時，隨AI伺服器擴展，資料中心為確保供電穩定與系統持續運作，加速採用電池備援模組（BBU），也帶動新唐BM-IC需求。在通訊領域，支援矽負極電池的新款MOSFET已於首季進入量產，可提升電池系統效率與可靠度。

成本與售價方面，新唐表示，過去半年記憶體、OSAT，甚至部分成熟製程晶圓代工成本均出現上漲趨勢，確實對公司成本結構造成壓力。公司將在擴大市占與維持獲利之間取得平衡；若成本上升情況持續，價格調整雖不一定全面發生，但勢必難以避免。新唐並透露，今年4月已針對自有6吋晶圓廠進行價格調整，同時因應DRAM與Good Die價格大幅上漲，已向客戶發出漲價通知並開始實施。若供應鏈成本壓力延續，後續價格調整可能擴及更多產品，以維持合理且穩定的獲利水準，並支撐未來投資。

展望後市，新唐表示，全球經濟環境與供應鏈仍面臨不確定性與結構性挑戰，公司將持續觀察產業趨勢與市場動態，並採取穩健且靈活的營運及產品策略因應風險。整體來看，新唐首季雖仍面臨本業虧損壓力，但營收、毛利率與虧損幅度均較上季改善，業外收益也帶動稅後轉盈；後續營運能否進一步放大，關鍵將落在BMC能否隨AI ASIC與AI伺服器部署擴大貢獻，以及供應鏈成本壓力能否透過價格調整逐步轉嫁。