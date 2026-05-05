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這檔記憶體股EPS將激增20倍 法人喊股價還將大漲逾五成
記憶體股群起強揚，其中南亞科（2408）股價在經歷一個月的蟄伏後，5日出量大漲8.23%，並重新站回所有均線，表現最強勢，居族群領漲地位，頗有再啟一波多頭攻勢的意味。
法人指出，記憶體產業目前有三大利多：一、大廠集中資源生產HBM，排擠常規記憶體如DRAM產能，造成供給吃緊；二、AI推論與代理式AI帶來強勁需求；三、廠房擴建需要時間，短期產能嚴重不足。
南亞科受惠產業趨勢的正向發展，營運前景展望樂觀，除首季毛利率達67.9%，優於預期外，法人預估合約價將維持強勁格局，第2季毛利率推高至76.7%，加上今年底將開始量產雲端伺服器的DDR5，獲利將爆發性成長。
華南投顧預期南亞科今年營收將較去年成長逼近三倍、上看2,643億餘元，每股稅後純益（EPS）則巨幅激增20倍、達44.79元，轉機性十足。因此除建議「強力買進」外，更給出高達400元的目標價，居內外資法人圈最高。
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