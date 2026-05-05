鴻海營收／AI 發威！4月8,321億元創同期新高 前四月也創同期新高

聯發科（2454）5月以來連拉2根漲停板，5日一開盤就跳空衝上漲停3,155元鎖死到終場，上漲285元，再創歷史高價，市值首度衝上5兆元，在權王台積電（2330）休息下，成為台股領軍上攻主力，影響大盤

2026-05-05 15:13