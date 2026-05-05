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鴻海營收／AI 發威！4月8,321億元創同期新高 前四月也創同期新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影
鴻海土城總部。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）5日公布2026年4月營收為8,321億元，創同期新高，月增3.53%，年增29.74%。該公司2026年累計前4月營收為2.96兆元，年增29.7%，為歷年同期最高。

展望第2季，鴻海表示，第2季屬ICT傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，唯AI機櫃仍將保持成長趨勢。以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海4月營收為8,321億元，月增3.53%。其中，「元件及其他產品類別」與上月相比強勁成長，「雲端網路產品類別」呈顯著成長，「電腦終端產品類別」表現持平，「消費智能產品類別」則略為衰退。

鴻海4月營收，年增29.74%。其中，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」呈顯著成長，「消費智能產品類別」則略為衰退。

鴻海2026年累計前4月營收為2.96兆元，年增29.7%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」，「消費智能產品類別」則表現持平。

鴻海 營收

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