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鴻海營收／AI 發威！4月8,321億元創同期新高 前四月也創同期新高
鴻海（2317）5日公布2026年4月營收為8,321億元，創同期新高，月增3.53%，年增29.74%。該公司2026年累計前4月營收為2.96兆元，年增29.7%，為歷年同期最高。
展望第2季，鴻海表示，第2季屬ICT傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，唯AI機櫃仍將保持成長趨勢。以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增、年增的表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。
鴻海4月營收為8,321億元，月增3.53%。其中，「元件及其他產品類別」與上月相比強勁成長，「雲端網路產品類別」呈顯著成長，「電腦終端產品類別」表現持平，「消費智能產品類別」則略為衰退。
鴻海4月營收，年增29.74%。其中，「元件及其他產品類別」、「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」呈顯著成長，「消費智能產品類別」則略為衰退。
鴻海2026年累計前4月營收為2.96兆元，年增29.7%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，「電腦終端產品類別」，「消費智能產品類別」則表現持平。
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