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信邦營收／4月29.6億元 創單月歷史新高
信邦（3023）5日公布自結4月合併營收為29.6億元，創單月歷史新高，較3月29.06億元成長1.85%，比去年同期25.74億元成長14.97%；累計前 4月合併營收為112.83億元，較去年同期成長4.51%。
信邦指出，4月合併營收29.6億元，繼2023年6月之後，再創公司成立以來單月營收歷史高點；累計前 4月合併營收112.83億元，則為歷年同期次高。
信邦4月合併營收之成長，係汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較3月成長17.28% 、9.18%及14.82%；MAGIC 5大產業累計前 4月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長21.05%、汽車產業成長21.82%、綠能產業減少11.48%、工業應用產業成長17.68%、通訊及電子周邊產業減少13.11%。
產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.98%；連接器及零組件銷售占23.02%。
產業別的銷售分布，工業應用產業占合併營收34.31%；綠能產業占20.05%；通訊及電子周邊產業占19.27%；汽車產業占16.66%；醫療及健康照護產業占9.71%。
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