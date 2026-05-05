聯發科飆3,155元天價、市值突破5兆 近月股價翻倍大漲

聯發科（2454）5月以來連拉2根漲停板，5日一開盤就跳空衝上漲停3,155元鎖死到終場，上漲285元，再創歷史高價，市值首度衝上5兆元，在權王台積電（2330）休息下，成為台股領軍上攻主力，影響大盤指數約155點。

台股早盤以40,708.4點開高後一度衝達40,885.05點，再寫歷史新高，但權王台積電走弱，拖累大盤指數表現，盤中翻黑，一度下滑至40,522.78點，不過，聯發科一開盤就亮燈漲停一路鎖死到收盤，成為多頭指標，大盤指數午盤過後再翻紅，終場收40,769.29點，上漲64.15點，創收盤新高。

聯發科收在3,155元， 市值首度衝上5兆元，達5兆603億元，為市值第三大，貢獻大盤漲點最多，統計自4月1日的1,465元一路上漲以來，股價漲幅達115.35%；另外，鴻海（2317）收239.5元，上漲12元，漲幅5.27%，影響大盤指數約55點；貢獻漲點第三名為南亞科（2408），收256.5元，上漲19.5元，影響大盤指數約23點。

聯發科第1季稅後純益243.76億元，每股純益15.17元；預估第2季營收以美元對新台幣匯率1：31.5計算，約介於1,402億元至1,492億元間，約季減6%至持平，其中，手機業務營收將持續季減。

聯發科上調今年AI ASIC晶片業務營收目標至20億美元（逾新台幣620億元），較原預估10億美元翻倍，執行長蔡力行預期，今年聯發科整體美元營收可望年增中至高個位數百分比（約4%至9%）。

美系外資持續上調聯發科目標價，從年初的1,400元一路上修至5,000元，重申「買進」評等；美系外資認為，聯發科搭上AI特殊應用IC（ASIC）結構性成長浪潮，且仍處於初升段，預估2027年至2028年將迎來爆發期。