聽新聞
0:00 / 0:00
世界先進法說會／第2季出貨估季增11%以上 毛利率重返三成以上
世界先進（5347）5日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，今年第2季出貨季增11~13%，產品均價季增2~4%，匯率假設基礎31.3下，本季毛利率估計31~33%之間。
世界先進先前一次預估，今年首季出貨預估季增加1~3%之間，產品均價季減少3~5%之間，毛利率預估28~30%之間，匯率假設31.3元基礎。實際結果均符合預期，該季出貨季增3%，美元報價均價季減4%，毛利率29.3%。
產能方面，世界提到，為了滿足客戶8吋長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能轉移至細線寬，預估2026年產能330.6萬片，年減少約4%，今年第2季的月產能估將季增4%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。