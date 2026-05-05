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世界先進法說會／第2季出貨估季增11%以上 毛利率重返三成以上

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。圖／公司提供
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在推進至量產階段。圖／公司提供

世界先進（5347）5日召開法說會，世界先進董事長暨策略長方略、總座尉濟時、財務長黃惠蘭、全球業務及規劃副總經理陳姿鈞出席，世界先進預估，今年第2季出貨季增11~13%，產品均價季增2~4%，匯率假設基礎31.3下，本季毛利率估計31~33%之間。

世界先進先前一次預估，今年首季出貨預估季增加1~3%之間，產品均價季減少3~5%之間，毛利率預估28~30%之間，匯率假設31.3元基礎。實際結果均符合預期，該季出貨季增3%，美元報價均價季減4%，毛利率29.3%。

產能方面，世界提到，為了滿足客戶8吋長期需求，2026年將淘汰與升級粗線寬產能轉移至細線寬，預估2026年產能330.6萬片，年減少約4%，今年第2季的月產能估將季增4%。

毛利率 匯率 世界先進

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