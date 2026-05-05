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環球晶法說會前飆666元漲停價、寫四年高點 這幾檔矽晶圓也同步亮燈
矽晶圓大廠環球晶（6488）5日下午將召開法說會，股價在法說會前表現強勢，早盤開高後衝上漲停666元收盤，上漲60元，2022年4月以來高點；矽晶圓股也是大漲走勢，嘉晶（3016）、漢磊（3707）、合晶（6182）、台勝科（3532）等股同樣以漲停收盤，中美晶（5483）收漲5.86%。
環球晶早盤以615元開高後走高，終場以漲停666元收盤，股價創4年高點；矽晶圓股走勢強勁；嘉晶開高後衝上漲停108元鎖死到收盤，拉出第5根漲停；合晶衝上漲停48.5元收盤；台勝科及漢磊也亮燈漲停收盤。
環球晶3月合併營收54.5億元，月增23.8%，年增0.1%；累計今年第1季合併營收139.8億元，季減3.6%，年減10.3%；影響首季營收出現下滑主要是年假工作天數減少，加上歐美與東北亞部分地區遭逢極端低溫與暴風雪影響，造成部分海外廠區短期產能受限。
環球晶在5日收盤後將召開法說會，市場高度關注；法人則是看好環球晶在亞洲、美國與歐洲都有完整產能，將受惠各國半導體自製的國安需求， 另外，隨著下半年矽晶圓產能吃緊，合約均價有望調漲。
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