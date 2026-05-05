聯茂營收／4月35.13億元創歷史新高 漲價與高階材料出貨增雙重效益

銅箔基板廠商聯茂（6213）5日公布4月營收35.13億元，月增4.3%，年增13.8%，創歷史新高，法人看好受惠於漲價與高階M7等級以上的材料出貨增雙重效益，同時泰國新廠也扮演引擎。

聯茂日前公布財報，去年每股稅後純益為4.16元營運已走出谷底，並擬配息3元，公司提到除了漲價效應持續，泰國廠也正按進度推進，聯茂並已新增低軌衛星應用訂單成為營運新動能。

聯茂提到，持續受惠高階電子材料成長趨勢，因應全球客戶在高階電子材料強勁需求以及全球供應鏈變化，擴產進度方面，東南亞產能布局除了已於2025年第三季完成(泰國廠第一期)30萬張月產能，亦決定於2026年第四季底前再擴充（泰國廠第二期）30萬張月產能。未來視總體經濟/地緣政治和電子業市場需求，持續採取彈性多元的產能調配和擴產規劃，為公司長期成長步調奠定基礎。

展望未來，聯茂提到，目前看營運可望逐季升溫到第三季，公司因應需求強加上原物料吃緊也將逐季漲價應對。

聯茂先前提到，公司持續深耕人工智慧（AI），高階膠系認證進度快馬加鞭；針對2026年即將推出的新一代AI資料中心所需之M9等級Low CTE（低熱膨脹）超低耗損基板材料，聯茂早已於2025下半年通過主要美系AI大廠及數家PCB板廠認證。