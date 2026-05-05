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群電財報／今年第1季每股純益1.01元 看好本季獲利優於上季

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北即時報導

電源大廠群電（6412）5日公布首季財務報告，首季每股純益1.01元，持平去年。公司預期，筆電市場拉貨潮可望延續，加上通訊電源需求持續升溫，本季營收及獲利有望優於首季；此外，因應成本上漲，群電本季反映售價，有助支撐本季毛利率表現。

群電今日亦公布4月營收26.36億元，年減11.9%。累計今年前四月營收104.20億元，年減8.9%。

公司表示，受惠伺服器電源、大瓦特數NB電源及低軌衛星需求，首季營收持平前一季。與去年同期相比，由於當時受市場對NB輸美關稅上調疑慮影響，品牌客戶提前備貨、墊高比較基期，上季營收呈現小幅年減。獲利方面，受人民幣升值及營收規模下降影響，營業利益較去年同期減少，惟在業外收益挹注下，淨利與去年同期持平。

展望後市，群電表示，客戶端關鍵半導體缺貨情形短期內仍難以緩解，NB市場整體能見度有限，對6月以後需求仍較難預測。不過，在科技通膨壓力持續下，加上中國市場618電競NB備貨需求帶動，第2季NB品牌客戶拉貨態度仍相對積極。公司掌握急單機會，持續優化大瓦特數NB電源產品比重、提升ASP。

公司表示，金屬價格持續走高，加上美伊戰爭影響，能源與石化產品價格同步上漲，公司已積極和客戶端溝通，本季逐步反映成本變動，進行價格調整。公司對本季展望審慎樂觀，力拚營收逐月增溫，獲利優於上季及去年同期。

公司強調，除NB電源業務外，其餘產品線亦將自第2季起接續發力。在衛星通訊電源方面，歷經去年新舊產品交替的轉型陣痛，今年營運動能已顯著回溫，隨高瓦特數新機種4月順利放量，第2季營收將重回年成長軌道。另外，公司已成功獲選客戶新世代主流機種供應商，並憑藉涵蓋高中低階、業界最齊全的產品佈局，鞏固核心供應鏈地位。隨著下半年新機種陸續量產，公司將進入全產品線放量期，相關業務營收規模有望較去年同期翻倍成長。

在AI應用領域方面，公司將持續聚焦高功率電源、AI伺服器及Telecom電源等關鍵產品線。其中，Telecom電源經過多年耕耘，第2季將有新產品進入量產，後續營收可望逐步提升；同時，AI伺服器已切入美系品牌客戶供應鏈，相關產品亦將於第2季進入送樣與測試階段，預期下半年整體AI相關業務動能將持續提升。

群電 營收

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