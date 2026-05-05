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能見度已達2028年 法人高喊股后穎崴上看這驚天價
穎崴（6515）受益人工智慧（AI）帶動測試介面複雜度提升趨勢不變，加上在全球頂尖客戶群市占率持續擴張，及營運能見度延伸至2028年，法人維持「增加持股」投資評等，大幅調升目標價逾五成至13,000元。
就需求面來看，大型本國投顧分析，AI領域展現超乎預期的強勁動能，隨Agentic AI蓬勃發展，美系伺服器CPU客戶已於今年內第二度上修訂單規模，總量較原先估計近乎翻倍。
法人調查供應鏈後發現，下一代AI GPU已進入工程開發階段，預估Pin count將較前一代增加20%至30%，規格升級將持續提升測試座複雜度，進而挹注穎崴產品單價及毛利率表現。
在供給方面，因應下半年龐大測試需求，穎崴緊急承租的仁武一廠已於4月正式投產，挹注所需產能，自建二廠原訂2027年底完工，但法人評估，強勁訂單驅動下，建廠時程有望提前，為2027至2028年的營運擴張奠定穩固基礎。
法人指出，穎崴未來三年測試座業務，仍以美系GPU及伺服器CPU領導廠商為最核心的成長基石，美系電動車廠及ASIC客戶亦將貢獻可觀營收。隨新產能開出，看好在ASIC與智慧手機領域市占率將進一步擴大。
法人認為，目前市場低估穎崴在探針卡領域的發展潛力，除既有網通IC、CPU及電競GPU業務外，憑藉與美系GPU龍頭深厚的合作基礎，高度看好未來將順利切入，並成為AI GPU探針卡的主要供應商，不僅將大幅推升營收規模，更將成為驅動公司下一波強勁獲利的關鍵引擎。
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