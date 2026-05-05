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大型 CSP 提高資本支出 推升鴻海股價
美國四大雲端服務供應商（CSP）公布財報，大多端出不錯的成績單，其中Google及Meta更上修資本支出，反映零組件價格上漲及資料中心硬體擴充。法人分析，AI產業仍在成長初期，預估輝達（Nvidia）AI機櫃今年將逐季成長，持續看好鴻海（2317）、廣達（2382）、技嘉（2376）等出貨。
法人分析，從雲端營收來看，包括AWS、微軟、Google Cloud都端出亮眼成績單，營益率也呈現年增，顯示AI資本支出已逐步落實到營收。因應AI需求遠超過供給，將持續投資以確保產能足以因應市場需求。資本支出的提高，也是希望在這場AI競逐賽中，取得領先地位。鴻海股價午盤上漲逾4%，在權值股中表現相對強勢。
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