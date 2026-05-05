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AI 測試時間拉長點火封測行情！京元電再創天價 「這3檔」同步亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
京元電子。圖／聯合報系資料照片
京元電子。圖／聯合報系資料照片

AI晶片測試時間持續拉長，封測產能周轉效率明顯下降，市場重新定價產業價值，帶動資金快速回流封測族群。京元電子（2449）受惠AI GPU與CSP ASIC測試需求升溫，連3日獲外資加碼，股價再創新高364.5元，成為盤面最吸睛標股之一。

法人指出，AI GPU與ASIC晶片架構愈趨複雜，不僅功能驗證項目增加，更使測試流程時間顯著拉長，導致高階測試產能供給偏緊、周轉速度放慢。在供需失衡下，產能利用率與單位價值同步上修，推動封測產業進入新一輪「AI重估行情」。

京元電子方面，受惠輝達GPU與雲端服務供應商（CSP）ASIC測試需求強勁，新一代B300與TPU晶片已開始小量貢獻，帶動高階產能維持滿載水位。法人預期，隨著AI產品世代持續升級、測試時間拉長成為常態，公司獲利動能將進入逐季走升軌道。

籌碼面同步轉強，京元電子近3個交易日獲外資連續回補，持股比重回升至3成以上，顯示資金不再只看短線反彈，而是重新評價AI測試鏈的長期成長性。

盤面上，封測族群火力全開，南茂（8150）、久元（6261）、欣銓（3264）同步強攻漲停，菱生（2369）、力成（6239）與矽格（6257）亦全面走揚，資金明顯集中於AI測試與高階封裝兩大核心鏈。

法人進一步分析，近期封測產業上行動能來自三大推力：AI晶片出貨放量、架構複雜度提升拉長測試時間，以及高階記憶體需求擴張帶來的排擠效應，使成熟產品產能轉趨緊俏，整體稼動率明顯回升。

隨著AI晶片進入高階化與長測試周期常態，封測產業已由傳統景氣循環股，轉型為AI基礎建設中的關鍵瓶頸環節。在產能結構重估與資金回補雙重推動下，族群短線多頭動能仍有延續空間。

封測 京元電 晶片

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