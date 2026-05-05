意騰盤中攻上漲停 營運表現持續強勁

輝達執行長黃仁勳近日受訪，首次釋出機器人主流化明確的時間點，預期具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流。同時特別點出馬達、手部的零件與機電是機器人的重點。機器人概念股現漲勢，直得（1597）、鴻準（

2026-05-05 11:19