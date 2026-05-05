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面板雙虎華麗轉身題材吸金！群創、友達爆量上漲 分居成交量前兩大

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

面板雙虎各自具有轉型題材，友達（2409）董事長彭双浪透露在光通訊模組（CPO）的布局上，已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試，群創（3481）則是進軍FOPLP，直接切入AI晶片的先進封裝需求；台股5日震盪，面板雙虎挾著華麗轉身的轉型題材吸引市場資金，股價爆量上漲，群創大漲逾6%，成交量居冠，友達上漲逾3%， 成交量居第二。

台股5日開高走低，盤中翻黑，面板股表現抗跌強勢，群創以25.15元開出後一度拉升至27元，盤中漲幅逾6%，盤中爆出逾27萬張成交量，居個股成交量冠軍；友達早盤以17.25元開出，一度拉升至18元，盤中漲幅逾3%，成交量逾17萬張，居盤中個股成交量第二名。

友達在光通訊領域的布局報捷，董事長彭双浪透露，集團在AI基礎建設所需的光通訊模組（CPO）布局完整，目前已與國際AI及光通訊大廠進行系統級導入測試；他強調，結合集團內富采（光源發射端）、鼎元（2426）（光感測接收端）等資源，擴大相關生態鏈布局；友達負責CPO模組整合封裝，將成為AI基礎建設的供應鏈成員。

友達第1季合併營收690.31億元，季減1.6%，年減4.3%；毛利率11.85%，季增1.12個百分點，年減0.33個百分點，本業虧損持續收斂，單季稅後淨損11.44億元，較前一季及去年同期由盈轉虧，每股淨損0.15元。

群創近年轉型布局非顯示業務，董事長洪進揚曾表示，積極轉型科技解決方案供應商，聚焦三大轉型支柱，發展扇出型面板級封裝先進封裝技術、深化CarUX車用智慧座艙解決方案、及活化資產與優化高毛利產品結構。

群創3月合併營收249.76億元，月增27.82%、年增33.10%，寫51個月來新高；今年第1季營收666.56億元，季增17.41%，年增19.17%；法人認為，受惠運動賽事帶動品牌客戶提前拉貨，群創首季營運可望淡季不淡，上半年訂單狀況優於預期。

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