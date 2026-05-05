黃仁勳喊機器人一至三年內成為主流 鴻家軍這檔衝漲停

輝達執行長黃仁勳近日受訪，首次釋出機器人主流化明確的時間點，預期具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流。同時特別點出馬達、手部的零件與機電是機器人的重點。機器人概念股現漲勢，直得（1597）、鴻準（2354）盤中漲停，東台（4526）大漲逾7%，工業電腦族群聰泰（5474）、新漢（8234）、威強電（3022）也都上漲逾5%。

黃仁勳日前接受前美國國家安全顧問幕僚長、現任華府智庫「特別競爭研究計畫」（SCSP）執行長巴杰塔里（Ylli Bajraktari）專訪，表示實體AI正在興起，其中關於機器人的部分，黃仁勳說，現在的挑戰除了AI模型之外，主要的問題是與機電系統有關，例如馬達、手部的零件，還有機器人結構。

另外，6月2日至5日即將登場的COMPUTEX，今年展會新增信義展區，包括「AI機器人區」的主題區，展出內容涵蓋AI機器人、機器視覺、伺服馬達、減速機、線性滑軌、驅動器、機器人控制器、AI運算晶片、邊緣AI裝置、AI工業電腦等。

法人指出，鴻海（2317）集團持續衝刺機器人，如鴻海德州休士頓新工廠導入與輝達合作的人形機器人，集團有廣宇（2328）和鴻準投入。今鴻海、廣宇盤中上漲約2%，不過鴻準強勢漲停至58.5元。

鴻準去年透過子公司斥資3,000萬美元，入股香港機器人公司博歌科技，據悉，鴻準過往就是以模具、機構件、機殼起家，因此對於機器人產業並不陌生，過去也曾負責製造、組裝鴻海自用的「FoxBot」機器人，具有量產經驗，因此未來很有機會切入AI人形機器人商機。

而跟機器人相關的工業電腦族群今日也走勢整齊，聰泰、新漢、威強電盤中都上漲逾5%，研揚（6579）上漲約4%。