外資積極卡位！南亞科績優助攻、華邦電法說前衝百元 記憶體續回溫

記憶體多頭攻勢再起！南亞科（2408）首季單季獲利衝上260億元，EPS 8.41元驚艷市場，搭配4月營收翻倍跳水準，吸引外資大舉回補。華邦電（2344）法說前夕也獲法人卡位，帶動族群強勢表態，成為今日抗震主力之一。

南亞科基本面持續支撐股價動能，4月營收達254.91億元，創單月歷史新高，年增高達717.33%；累計前4月營收已超越去年全年水準。第一季每股純益達8.41元，毛利率高達67.9%，反映報價上行與產能吃緊效應。

總經理李培瑛強調，DRAM平均售價（ASP）第2季將持續季增數十個百分比，且漲勢可望一路維持至第4季。由於成熟製程加速退出市場，而新產能最快要到2028年才能貢獻，預估供需吃緊的態勢將延續至2027年，缺貨格局短時間難以動搖。

緊接在南亞科之後，華邦電的法說會也成為市場焦點。今日法說會前夕，三大法人展現積極卡位態勢，4日外資大舉回補38,897張，三大法人合計買超逾4萬張。推升華邦電早盤股價續漲觸及100.5元，市場高度關注法說會是否釋出更多關於產能與AI儲存需求的利多消息。

記憶體族群歷經兩個月的漲多修正後，籌碼面已趨於沉澱。外資對南亞科的態度出現大轉變，4月賣超4.2萬張後，5月4日單日即回補2.8萬張。這種「三金共振」（籌碼、基本面、技術面）的強勢表態，同步激勵族群信心，今日宜鼎（5289）強勢漲停，凌航（3135）、創見（2451）、群聯（8299）及旺宏（2337）也聯袂走揚。

隨著台系科技廠法說高峰期展開，南亞科與華邦電的表現將成為產業風向球。在2027年前產能難以滿足市場的背景下，記憶體族群已成為AI供應鏈中，具備實質獲利支撐的大部隊，但在股價漲多之下，後續表現猶待觀察。