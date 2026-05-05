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嘉晶逆勢再鎖漲停 AI 電源需求升溫、下半年營運看俏

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

美股昨夜走跌，台股5日早盤震盪，不過半導體磊晶廠嘉晶（3016）仍逆勢走強，繼前兩個交易日跳空上攻後，今早以103元開出，隨後迅速鎖上108元漲停，買盤氣勢強勁。

展望後市，董事長徐建華表示，以目前接單情況來看，下半年可望優於上半年，今年營運相對樂觀，未來1至2年也仍看正向；其中矽磊晶已有重要客戶開始洽談2027年、2028年的產能增量，公司也正與客戶討論新增設備與商業承諾。因應需求進展快於預期，嘉晶今年資本支出預計將提高至原董事會規劃的約3倍，主要投向八吋設備及矽光子相關工具。

整體來看，嘉晶這波股價續強，反映的不只是首季獲利大幅跳升，更是市場提前押注AI電源、功率半導體與矽光子相關需求升溫。隨訂單能見度拉長、下半年營運看升，加上資本支出明顯加碼，嘉晶後續表現仍受到市場高度關注。

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