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就市論勢／半導體產業鏈 前景亮

經濟日報／ 新光臺灣半導體30ETF投資團隊

盤勢分析

上周美股財報周，整體科技權值股第1季EPS普遍超標，帶動美股主要指數表現續揚，尤其四大超級雲端巨頭合計2026年AI資本支出上修至6,500億至7,000億美元，直接點燃半導體類股全面噴發。

另外，AI基本面出現改善，由第1季財報顯示，Google Cloud、亞馬遜AWS雲端收入優於市場預期，科技巨頭持續增加AI投資，Anthropic表示，AI算力需求進入「量價齊升」的超級周期，有利台灣的AI與半導體產業供應鏈業績持續成長，股價有「基」可撐。

2026年AI正式從生成式AI進入代理AI與實體AI，預估未來AI Agents與次世代資料中心商機將全面爆發，半導體與伺服器零組件的供需缺口將持續擴大，投資重點宜觀察新AI及新的台積技術與製程方向，例如RUBIN平台改變，規格提升，ASIC百家爭鳴，以及NVIDIA／Oracle／OpenAI／AMD等結盟關係受惠族群。

投資建議

台股第2季宜持續留意輪漲行情，找尋本益比相對合理、具高股息題材、投信尚未持股高，以及2026有轉機成長題材的個股，第3季若股市逢高震盪風險提高，仍建議台股逢拉回，仍是長線買點，可鎖定台股績優主動式ETF或半導體被動式ETF作中長線布局。

亞馬遜 美股 半導體

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