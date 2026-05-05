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寶得利擬減資18%彌補虧損

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

寶得利（5301）昨（4）日公告，董事會決議辦理減資彌補虧損，減資幅度達18.15%，擬減資1.196億元，減資後實收資本額降至5.39億元。

寶得利董事會昨也通過第1季財報，首季營收5,778.8萬元，年增10.19%，稅後虧損1,164.7萬元，每股淨損0.18元。

寶得利表示，依目前已發行股數6,589萬股計算，本次將銷除1,196萬股，減資比率為18.15%；減資後股本降至5.39億元，發行股數為5,392萬股（含私募3,861萬股）。

寶得利表示，此次減資主要為彌補累積虧損、改善財務結構，屬帳面調整，不涉及現金退還股東。公司指出，本案仍須提報6月15日股東會通過並經主管機關核准，減資基準日與相關作業將授權董事長訂定。

股東 減資 營收

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