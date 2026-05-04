華夏第1季 EPS -0.21元 緊盯原料供給

國內第二大聚氯乙烯（PVC）業者華夏（1305）昨（4）日公布第1季財報，稅後虧損1.2億元，每股淨損0.21元，虧損幅度較前一季、去年同期收斂。

華夏表示，PVC市況自1月起漸有改善，主因為中國政府宣布自4月1日起起取消PVC出口退稅13%，市場開始進料，使價格止跌反彈。在該政策助力下，今年1、2月無論出貨量或是價格表現，都較去年同期改善。進入3月，美、伊戰事爆發，市場轉為供不應求，量、價均進一步向上走高。

華夏第1季累計營收2.67億元，年增8.59%；3月單月營收10.82億元，年增達29.4%。華夏表示，原先對今年1、2季就不看淡。加上中國大陸政策及戰爭因素，首季營收、獲利均較去年同期改善。

展望5月，華夏表示，仍要觀察戰況進展，並關注原料供給能否改善、以及運價變化，目前仍持觀望態度。