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大統益第1季 EPS 2.33元 利潤增兩成

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

大統益（1232）昨（4）日公布2026年首季財報，首季稅後純益為3.7億元，年增23.3%，每股純益（EPS）為2.33元。

大統益長期深耕國內市場，並聚焦黃豆相關製品（如大豆油、大豆粉、 全脂豆粉及食用基改與非基改黃豆）與多項植物油（如棕櫚油、芥花油、葵花 油）的生產與販售。大統益指出，今年致力於植物蛋白與食用油產品的研究與開發，未來將持續推出關連性產品以滿足客戶一次購足需求。

面對國際政治情勢變局，大統益表示，公司屬大宗物資及內需產業，所用原料皆從國外進口，因此確保原料穩定到貨、掌握原料採購與美元兌換時機（尤其在行情劇烈波動時）、控管原料與美元曝險部位，皆為公司今年的重點工作。

在業務展望上，油品方面，18公升桶裝油目標市場為業務用餐飲通路，品項涵蓋大豆沙拉油、芥花油、棕櫚油與油炸專用油。其需求與外食人口增減及景氣變化直接連動，今年預期桶裝油銷售量仍將維持穩定。

豆粉方面，產品涵蓋高、低蛋白豆粉、 豆皮粒、全脂豆粉及脫皮全脂豆粉等，服務對象主要為飼料行業相關廠商。公司豆粉產品除具備差異化品質優勢外，也擁有大規模生產創造的低成本優勢。因此，大統益表示，雖然產業競爭激烈，但公司仍有信心面對未來的挑戰。

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