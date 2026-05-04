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里昂：創意今年預估EPS上看47.64元 目標價大幅上調66.6%至6,000元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

里昂證券釋出報告指出，創意（3443）受惠於中央處理器（CPU）與先進駕駛輔助系統（ADAS）動能持續擴大，今年營收成長動能將優於2025年，長線更將受惠於先進製程與高效能運算（HPC）需求，因此將創意目標價從3,600元大幅上調66.6%至6,000元，重申「優於大盤」評等。

里昂指出，創意產品組合改善，第1季每股稅後純益（EPS）為12.28元，比里昂預期高出35%，比市場共識高出39%；毛利率為 27.2%，比市場預期高出5.7個百分點；營業利益率為15.9%，比市場預期高出4.5個百分點。

里昂將創意2026年預估EPS上調8%到47.64元，將2027年預估EPS上調30%到101.19元，以反映CPU需求高於預期；基於2027年下半年至 2028年上半年的預估EPS，將本益比調高到48倍，比過去五年平均值高出約一個標準差。

里昂表示，創意在今年2月預期今年全年營收成長率接近去年，讓期待更高的投資人失望。不過，創意目前預期今年的營收成長將超越去年，主要受惠於台積電（2330）產能配置改善。創意預期第 2 季營收預估季增率僅個位數，上半年營收仍相對低迷，但下半年營收將明顯提升。

里昂表示，CPU與ADAS專案仍是創意的主要驅動力。創意的CPU客戶最近推出第八代 XPU，並全面採用自研CPU架構。隨著CPU與XPU的比率由1：4提升至1：2，加上XPU出貨強勁，且一般伺服器需求上升，預期創意的3奈米CPU營收在2027年將翻倍。

至於ADAS，里昂指出，創意的美國ADAS客戶需求強勁，預料將成為創意未來數年的另一項主要成長動能。隨著晶圓配置能見度改善，現有預測仍有上行空間，因此ADAS 業務擴張速度可能高於預期。如果納入ADAS貢獻，預期HPC營收在2027-2028年將占總營收的約80%。

營收 EPS 里昂

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