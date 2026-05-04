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鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

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瑞磁新醫材將賣向美國

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

醫療檢測醫材廠瑞磁生技（ABC-KY）（6598） 昨（4）日宣布，主力產品「20項呼吸道多元分子檢測」(RPP) 搭配大廠賽默飛世爾 (Thermo Fisher) 的核酸萃取儀器KingFisher，成功拿下美國FDA核准上市許可。

瑞磁生技總經理何重人表示，呼吸系統疾病是最常見的疾病之一，尤其在流感季節，對檢測的需求會急劇增加。很榮幸能為養老院住戶、免疫功能受損患者、癌症患者、器官移植術後患者、肺炎患者、嬰幼兒及學齡兒童等高負擔族群，提供高價值的診斷產品。

瑞磁以「多元目標」與「精準醫學」為技術切入點，開發出RPP與自動化檢測儀器MDx3000，提供全面且高效的呼吸道檢測方案，提高檢測實驗室效率，並根據醫生需要彈性提供診斷報告，有效幫助實驗室與醫師快速對症下藥。

生技 癌症 美國

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