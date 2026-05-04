長聖合併營收寫最強4月

長聖（6712）昨（4）日公告2026年4月合併營收為8,523.3萬元，為歷年最強4月，年增約26.1%，月增21.5%，呈現年月雙增表現，並已連三個月營收穩步成長。

在細胞新藥CAR001（CAR-T）的臨床進展上，Phase I試驗已在收尾階段，目標6月底前啟動Phase IIa臨床，並將加強推進國際合作機會。

長聖表示，4月營收顯著成長，主要受惠於再生醫療以及細胞治療需求持續擴大，帶動CDMO（委託開發暨製造服務）業務穩定放量。

隨著醫療院所合作深化與臨床應用持續拓展，CDMO業務已成為公司穩定現金流來源，並支撐新藥研發推進，形成「研發＋製造」雙引擎營運模式。

長聖並說明公司的營運展望，在技術發展方面，公司已建構導入AI之次世代細胞與外泌體平台，結合蛋白結構預測、抗體工程優化與靶向設計能力，提升關鍵抗體與功能性蛋白之篩選效率與結構優化能力，進一步強化新藥開發成功率與整體研發效率。

長聖透過AI賦能產品設計，建立三大技術支柱：以CAR001領軍細胞治療領域，EXO001發展活體內免疫編程（in vivo CAR-T），以及dEV-001專注於中樞神經系統之精準遞送。

三大平台皆以AI優化之靶向抗體與功能性蛋白為核心，形成可跨平台延伸之技術架構，提升整體產品開發的一致性與擴展性。

長聖表示，EXO001採用具CD3靶向能力之工程化外泌體（EV），可精準作用於T細胞並進行體內免疫調控；dEV-001則透過外泌體表面工程設計，提升對特定細胞之辨識與攝取能力，作為中樞神經系統藥物遞送之關鍵技術路徑。

其中，CAR001已進入高劑量組（Cohort 5），近日已接近收案完成並完成Phase I試驗，下一步將銜接Phase IIa臨床試驗，長聖目標6月底前能正式啟動開始收案。

其次，dEV-001已完成美國FDA pre-IND諮詢並取得正面回饋，規劃優先於美國申請IND並推進臨床試驗，切入全球神經退化性疾病市場。

EXO001 (in vivo CAR-T)平台則具備免細胞製備與可重複給藥等潛力，被視為次世代細胞治療的重要發展方向之一。

長聖劉珠淇董事長表示，AI已成為新藥開發的重要工具，長聖將AI導入細胞與外泌體平台，不僅提升開發效率，也強化產品設計與差異化能力。

公司的策略是打造具延展性的技術平台，而非單一產品，從腫瘤治療延伸至中樞神經疾病，持續擴大市場機會。