聯發科、緯穎 四檔有戲

美股四大雲端服務供應商（CSP）公布首季財報，其中Alphabet最受矚目，主因在於旗下Google稍早公布新一代Google TPU，備受市場看好，也帶動ASIC概念股包括IC設計龍頭聯發科（2454）連拉多根漲停；伺服器組裝廠緯穎也一度攻上5,000元大關。

聯發科日前法說會，將今年AI ASIC營收展望上調至20億美元，先前預估AI ASIC整體市場規模將在2028年達700億到800億美元的目標，將提前到2027年達成。法人分析，若以聯發科10%到15%的目標市占推算，2027年AI ASIC營收預計將達70億到120億美元。隨單顆晶片矽含量提升、封裝尺寸放大，預期2028年AI ASIC營收將進一步成長，並可望超越手機SoC營收，成為最大營收來源。

法人表示，市場看好TPU所帶來的ASIC商機，主因在於TPU應用已擴散至外部客戶，潛在買家包括Meta、Apple以及美國能源機構等。使得TPU由單一雲端內部資源，轉向雲端租用、企業、政府自建的混合架構。其中推論晶片TPU 8i由聯發科負責設計，使得聯發科成為此波台股上漲的重要亮點。

緯穎也受惠CSP業者積極布建ASIC自研晶片，隨新一代ASIC晶片進入量產，法人分析，緯穎首季雖面臨美系客戶ASIC進入更新空窗期，但因傳統伺服器出貨動能強勁，表現優於預期。下半年緯穎將有來自AWS及AMD新一代專案，以及甲骨文GPU專案驅動，在未來四季訂單能見度佳，多個專案接力出貨，有助緯穎營收表現。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科、緯穎後續表現，可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證入手，以小金搏大利。