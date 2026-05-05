台達電（2308）受惠AI電源相關以及散熱解決方案需求強勁，AI占營收比重約已達四成，毛利率也優於預期。法人表示，第2季台達電持續受惠GB300放量出貨，預估AI Power相關營收包含HVDC、PSU、BBU等產品出貨都將呈現季增，可望帶動營收及毛利率持續上揚。

法人分析，台達電今年在AI Power相關營收中，電源供應器將受惠規格持續升級，預期在Vera Rubin世代，單價將持續上升，同時Vera Rubin單系統的功耗提升，需標配高壓直流電，台達電具有技術優勢，預料今年HVDC將開始貢獻營收，營運可期。

權證發行商表示，看好台達電後市的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期180天以上的權證介入，參與個股行情。（凱基證券提供）

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