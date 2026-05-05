穩懋（3105）搭上近來光通訊族群順風車，股價再受矚目，近日拉回可用相關權證參與。法人預估，第2季光通訊元件產品進入量產，加上航太產品營收貢獻顯現，將帶動穩懋營收成長。

法人分析，穩懋持續研發不同光通訊解決方案，並針對客戶各種光通訊解決方案進行認證，預料明年光通訊業務可望延續今年的高成長。至於在功率放大器（PA）產品，穩懋耕耘中高端機種PA，因此受DRAM成本上漲影響幅度有限。其餘業務則受惠WiFi 7滲透率提高，以及航太、 AI資料中心等產業發展，帶動相關產品營收成長。

權證發行商表示，若看好穩懋後市股價表現，可選價外20%至價內10%，有效天期逾180天的權證靈活操作。（永豐金證券提供）

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