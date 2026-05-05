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富世達第1季 EPS 13.38元 連三季賺逾一股本

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
富世達董事長黃祖模。聯合報系資料照
富世達董事長黃祖模。聯合報系資料照

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（4）日公告首季稅後純益9.17億元，創新高，季增21.9%，年增156.8%，每股純益13.38元，連三季賺逾一個股本。

富世達首季營收41.83億元，為單季新高，季增5.2%，年增85.7%，主要受惠AI水冷散熱需求激增，帶動零組件出貨動能強勁，挹注營運。

富世達預計今（5）日召開法說會，說明上季財報細節與展望。富世達董事長黃祖模日前指出，受惠AI伺服器對水冷快接頭需求持續擴張，帶動該公司出貨動能強勁，去年伺服器相關零組件約占整體營收36%，今年估計將擴大至五成以上，整體毛利率也會優於去年。

據悉，目前富世達訂單能見度相當高，AI水冷零組件「產能追不上訂單」，因此公司正積極擴大產能，期盼第2季之後新產能可盡速開出，藉此滿足客戶龐大的需求，今年估業績將持續成長，展望相當樂觀。

富世達不僅正加速出貨輝達GB300 AI伺服器用的水冷快接頭，也已打入輝達下一世代的Vera Rubin系列供應鏈，目前越南廠正加速擴產準備，估計第2季可完成準備，第3季起量產出貨。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件，翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套，但即使新產能全部開出，也無法完全滿足客戶需求。

智慧手機軸承業務方面，富世達原本就是華為折疊機主力供應商，而市場普遍預期蘋果將出首款折疊機，有望引爆新一波風潮，並迎來折疊機元年，富世達也將同步受惠。

營收 富世達 伺服器

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