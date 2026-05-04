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鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

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原油期 避險利器

經濟日報／ 記者崔馨方整理

美伊局勢持續緊繃，市場擔憂荷莫茲海峽的原油斷供再延長，油價又悄然回升至100美元大關之上。 在不確定情境持續下，投資人可靈活運用布蘭特原油期貨進行避險或波段操作。

法人表示，中東戰事膠著，OPEC+內部更爆出震撼彈。阿拉伯聯合大公國意外宣布，自5月1日起退出OPEC與OPEC+，結束其長達近60年的成員國身分。阿聯酋長期不滿產能受限，國家戰略目標是在2027年將日產能擴張至500萬桶。

退出聯盟意味著將重獲增產自由，以靈活應對全球能源需求。然市場擔憂，此舉會引發連鎖反應，讓其他產油國跟進退出OPEC+。長遠來看，產油國為擴張市占而增產，將促使油價逐步回落；但在短期內，此舉反而加劇了市場對原油供應穩定性的擔憂。

展望後市，中東戰事發展仍是主導油價走勢關鍵。儘管川普宣布自5月4日起展開「自由計畫」以協助商船通過荷莫茲海峽，但市場仍抱持觀望，因此該消息尚未完全反映在油價上。若原油斷供時間持續拉長，將逐步從供給端的收緊傳遞至需求端的放緩，這將是市場最擔憂的部分。此時，市場會再次把焦點轉向油價，連帶牽動股市走勢。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

阿拉伯 中東 荷莫茲海峽

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