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鼎元第1季 EPS 0.06元 終結連五虧
鼎元（2426）昨（4）日公告今年第1季稅後純益1,663萬元，每股純益0.06元，結束連五季虧損，主要受惠產品結構調整與高毛利的光通訊產品占比拉升。
鼎元第1季合併營收5.45億元，年減9.85%、季增5.88%。毛利率19.63%，年增6.04個百分點、季增8.89個百分點。營業利益1,672萬元，均較前一季及去年同期轉虧為盈。
鼎元表示，單季光通訊產品營收約3,500萬元，占比達7%，帶動整體獲利體質改善。
針對產品布局，鼎元目前感測元件營收占比約七成，公司近年積極切入光通訊接收端元件，研發高速PD晶片因應AI資料中心需求。鼎元預估，今年光通訊產品營收占比將朝雙位數目標邁進。隨著高毛利產品出貨量放量，將成為今年優化獲利結構、提升平均毛利的核心動能，公司將持續著重於高技術門檻產品研發。
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