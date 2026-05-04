快訊

鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

聽新聞
0:00 / 0:00

璞玉指數成分股除舊布新

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」近期完成成分股替換，計刪除53檔既有成分股、納入82檔新成分股，調整後成分股331檔；以市值規模分析，小型股208檔、占62.84%，中型股106檔、占32.02%，大型股17檔、占5.14%。

臺灣指數公司分析，「臺灣璞玉指數」成分股之產業分布於31個產業，以電子38.37%及傳產57.7%為主，細看產業組成，電子產業中，前三大產業占比分別為電子零組件業8.16%、半導體業7.55%、電腦及週邊設備業7.25%；傳產中，前三大產業占比分別為生技醫療業6.65%、其他業6.34%、建材營造業5.74%。

增加比重前三大者為其他電子業+1.52%、電腦及周邊設備業+1.29%、運動休閒+0.98%；減少比重前三大為電子通路業-2.1%、半導體業-1.39%、電機機械-1.10%。

以最新公布的第12屆公司治理評鑑結果進行分析，近六成「臺灣璞玉指數」成分股分布於公司治理評鑑前50%（含）以上；排名前5%有21家、6%~20%有62家、21%~35%有57家、36%~50%有55家，顯示「臺灣璞玉指數」成分股在公司治理評鑑表現普遍優異。

「臺灣璞玉指數」以篩選公司獲利與配息穩定代表優質股票，並運用交易量、值等資料篩選潛藏尚未被發掘其投資價值的股票做為設計理念，希冀透過多元化金融商品開發，引導資金投入優質上市企業。

半導體

延伸閱讀

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

臺灣指數公司國際化邁出一大步 正式加入國際指數產業協會

中鋼入選2026道瓊領先指數「世界指數」成分股

臺灣指數公司 正式加入國際指數產業協會IIA

相關新聞

聯發科、緯穎 四檔有戲

美股四大雲端服務供應商（CSP）公布首季財報，其中Alphabet最受矚目，主因在於旗下Google稍早公布新一代Google TPU，備受市場看好，也帶動ASIC概念股包括IC設計龍頭聯發科（245

亞德客、上銀 挑逾90天

台股頻創高，類股輪動快速，相關傳動元件業者受惠資金輪動、景氣復甦，及迎接6月Computex，將帶動機器人熱潮，包括亞德客-KY（1590）、上銀等股價攀高，相關權證也受矚目。

華通 押價內外15%

華通（2313）受益低軌衛星、光模組需求熱絡，並積極擴充產能，法人看好獲利成長力道及題材想像空間仍大，加上非消費性電子訂單持續提升，產品組合轉佳，後續展望正向。

台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）受惠AI電源相關以及散熱解決方案需求強勁，AI占營收比重約已達四成，毛利率也優於預期。法人表示，第2季台達電持續受惠GB300放量出貨，預估AI Power相關營收包含HVDC、PS

穩懋 選逾六個月

穩懋（3105）搭上近來光通訊族群順風車，股價再受矚目，近日拉回可用相關權證參與。法人預估，第2季光通訊元件產品進入量產，加上航太產品營收貢獻顯現，將帶動穩懋營收成長。

最牛一輪／京元電夯 兆豐61叫好

京元電（2449）受惠AI GPU、ASIC測試業務升溫，今年營收有望年增約四成、逼近500億元；資本支出也從原本393.72億元二度上修至500億元，續創新高，擴產重心聚焦高功率預燒老化測試產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。