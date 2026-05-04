台股頻創高，類股輪動快速，相關傳動元件業者受惠資金輪動、景氣復甦，及迎接6月Computex，將帶動機器人熱潮，包括亞德客-KY（1590）、上銀等股價攀高，相關權證也受矚目。

2026-05-05 00:28