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中鋼6月新盤價看漲

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

亞洲鋼市再釋出轉強訊號。越南最大鋼廠和發鋼鐵昨（4）日開出6至7月交期的熱軋新盤價，每公噸直逼600美元、大漲50美元，明顯高於市場預期的580至590美元，為中鋼（2002）6月新價打底，連六個月上漲的可能性大增，推升第2季獲利。

上市鋼廠主管表示，越南和發鋼價大漲，將帶動東南亞鋼鐵鏈同步走高，包括冷軋、鍍鋅與下游加工鋼材。

分析鋼價走強，主要來自三大面向。首先是原料成本持續支撐，鐵礦砂價格維持每公噸100美元以上，加上焦煤、焦炭價格反彈，推升煉鋼成本，鋼廠調漲報價具正當性。此外，中國大陸持續推動鋼鐵減產與出口管制，加上部分地區受地緣政治影響，供應鏈重組，減少低價鋼材流入市場。第三是需求端逐步回溫，東南亞基礎建設與製造業需求穩定成長，用鋼量增加，形成支撐。

中鋼專家說，這次越南和發漲幅超預期，鋼價具備進一步上行空間。

中國大陸 東南亞 中鋼

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