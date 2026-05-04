台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（4）日同步再刷歷史新高，現貨指數大漲1,778點，收40,705點；台指期則漲1,689點至41,031點，正價差達325.86點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

昨日台指期在電子權值股同步大漲帶動下，開高走高，開盤即攻上4萬點整數關卡，終場大漲1,689點，以帶上影線的紅K棒作收，終結日K連四黑。當前指數站穩所有均線之上，短中長期均線同步上揚，多方架構明確。在資金簇擁下，指數不預設高點，操作上宜順勢而為。

籌碼面部分，三大法人昨日買超780.34億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,904口至1,362口，其中外資淨空單減少540口至43,504口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加2,082口至4,386口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點；5月W1買權最大OI落在43,000點，賣權最大OI落在34,000點。全月未平倉量put／call ratio值由1.59上升至1.7。VIX指數上升0.43至35.59。

綜合永豐、台新等期貨商表示，受川普釋出停戰訊號帶動，市場風險偏好瞬間翻轉，資金大舉回流股市並重新擁抱AI成長主線，但若成交量能無法延續，4萬點附近仍可能轉為高檔震盪整理。

台指期在買盤全面點火下出現史詩級噴發行情，指數直接改寫史上最大漲點紀錄，當市場仍在遲疑地緣政治與不確定性時，資金早已提前布局回歸基本面的AI敘事，最終在利空解除瞬間集中爆發。

其中，台積電（2330）扮演絕對關鍵角色，不僅反映先進製程與AI需求持續強勁，更顯示資金對核心資產的高度集中與無可取代性，市場已正式開啟新一段主升段，後續朝45,000點整數關卡推進將成下一階段目標。