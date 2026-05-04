快訊

鼠患爭議成市長選戰攻防議題 北市：通報量無異常增加

聽新聞
0:00 / 0:00

攸泰搶攻無人機商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

全球無人系統與國防科技需求快速升溫，強固型電腦廠攸泰科技（6928）將於全球最大無人系統展會「 XPONENTIAL 2026」展出C5ISR整合解決方案，鎖定國防、公共安全與高端工業應用。

此外，攸泰科技昨（4）日亦宣布進駐沙崙人工智慧產業專區，並於當地設立研發基地，推動建構全台首創的無人載具協同控制平台應用生態圈。

XPONENTIAL 2026將於5月12日至14日於美國底特律Huntington Place舉行，攸泰科技以「Empowering Mission-Critical for C5ISR」為主軸，並攜手子公司RuggON展示新一代地面控制系統與強固型裝置，強化在高強度環境與關鍵任務應用的產品競爭力。

攸泰科技執行長謝彥鵬表示，隨著邊緣AI導入無人系統，第一線即時運算與決策能力將成為關鍵差異化優勢，公司正由硬體供應商轉型為整合型解決方案提供者，並積極拓展美國與歐洲市場，掌握國防與公共安全應用商機。

美國 平台

延伸閱讀

台泰金融科技合作 泰國官方 depa 提多項利多政策支持台業者赴泰發展

臻鼎清華大學聯合研發中心第二期產學合作啟動

太空產業化！太空中心授權捷揚航電銷售衛星GPGPU

AI帶旺被動元件 國巨高喊將迎數年榮景

相關新聞

聯發科、緯穎 四檔有戲

美股四大雲端服務供應商（CSP）公布首季財報，其中Alphabet最受矚目，主因在於旗下Google稍早公布新一代Google TPU，備受市場看好，也帶動ASIC概念股包括IC設計龍頭聯發科（245

亞德客、上銀 挑逾90天

台股頻創高，類股輪動快速，相關傳動元件業者受惠資金輪動、景氣復甦，及迎接6月Computex，將帶動機器人熱潮，包括亞德客-KY（1590）、上銀等股價攀高，相關權證也受矚目。

華通 押價內外15%

華通（2313）受益低軌衛星、光模組需求熱絡，並積極擴充產能，法人看好獲利成長力道及題材想像空間仍大，加上非消費性電子訂單持續提升，產品組合轉佳，後續展望正向。

台達電 兩檔搶鏡

台達電（2308）受惠AI電源相關以及散熱解決方案需求強勁，AI占營收比重約已達四成，毛利率也優於預期。法人表示，第2季台達電持續受惠GB300放量出貨，預估AI Power相關營收包含HVDC、PS

穩懋 選逾六個月

穩懋（3105）搭上近來光通訊族群順風車，股價再受矚目，近日拉回可用相關權證參與。法人預估，第2季光通訊元件產品進入量產，加上航太產品營收貢獻顯現，將帶動穩懋營收成長。

最牛一輪／京元電夯 兆豐61叫好

京元電（2449）受惠AI GPU、ASIC測試業務升溫，今年營收有望年增約四成、逼近500億元；資本支出也從原本393.72億元二度上修至500億元，續創新高，擴產重心聚焦高功率預燒老化測試產能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。