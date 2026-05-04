全球無人系統與國防科技需求快速升溫，強固型電腦廠攸泰科技（6928）將於全球最大無人系統展會「 XPONENTIAL 2026」展出C5ISR整合解決方案，鎖定國防、公共安全與高端工業應用。

此外，攸泰科技昨（4）日亦宣布進駐沙崙人工智慧產業專區，並於當地設立研發基地，推動建構全台首創的無人載具協同控制平台應用生態圈。

XPONENTIAL 2026將於5月12日至14日於美國底特律Huntington Place舉行，攸泰科技以「Empowering Mission-Critical for C5ISR」為主軸，並攜手子公司RuggON展示新一代地面控制系統與強固型裝置，強化在高強度環境與關鍵任務應用的產品競爭力。

攸泰科技執行長謝彥鵬表示，隨著邊緣AI導入無人系統，第一線即時運算與決策能力將成為關鍵差異化優勢，公司正由硬體供應商轉型為整合型解決方案提供者，並積極拓展美國與歐洲市場，掌握國防與公共安全應用商機。