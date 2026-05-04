聚賢研發-創（7631）董事長曾國強昨（4）日表示，目前在手訂單19億元，不包含正積極洽談中的美國、新加坡的工程及設備訂單。他樂觀預期，2026年營收及獲利都是再成長的一年，且客戶擴產規劃一路旺到2028年。

聚賢研發-創昨天舉行法說會，聚賢研發-創去年合併營收11.02億元，年增29.6%，創歷史新高。毛利率27.53%，年減3.73個百分點。稅後純益1.26億元，年增36.7%；每股純益6.56元。

受惠新加坡客戶去年底提早啟動擴產時程，聚賢研發-創繼去年第4季營收及獲利創新高，今年首季也因工程進入收尾接階段，推升第1季合併營收4.09億元，季減12.9%，年增99.4%，為同期最佳。

曾國強表示，自2025年第4季起，在手訂單金額居歷史新高，目前已簽約的19億元訂單會是低標，目前正洽談客戶美國廠二個系統訂單，新加坡兩家客戶訂單預計11月啟動。此外，記憶體大廠訂單預計6月中旬啟動。

曾國強指出，因應海外接單成長趨勢確立，去年設立的美國子公司今年6月將有60餘名人力報到。至於新加坡的工程每天現場工作人員可達350-400人規模。海外市場2025年約貢獻三成業績，今年估計占比會再提升。

聚賢研發-創已在德國及日本設子公司，曾國強表示，德國部份最快會在今年第3季啟動，日本則要2028年才會發酵，目前日本員工大都派至台灣或新加坡支援。