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立積2026年拚績增雙位數

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

射頻晶片廠立積（4968）昨（4）日召開在法說會，副總經理黃智杰表示，Wi-Fi 7是今年營運最主要成長引擎，隨各國通訊基礎建設持續推進，看好通訊產業長線趨勢不變，今年營運仍力拚雙位數成長，隨新專案持續開出，下半年營收可望優於上半年。

立積日前已公布首季稅後純益5,350萬元，季減55%、年增1.07倍，每股純益0.58元，其中，首季毛利率33.46%，為四季來低點，黃智杰坦言，首季毛利率不理想，主要因供應鏈成本上升。公司指出，記憶體與材料漲價已壓抑短期能見度，內部持續聚焦降低成本、提升良率、優化材料選用及擴大經濟規模。

黃智杰表示，隨Wi-Fi 7滲透率持續提升，且其毛利率優於Wi-Fi 6，加上下半年非Wi-Fi應用開始放量，以及生產技術效率持續改善，公司整體毛利率目標仍是回到35%。

在產品動能方面，他表示，Wi-Fi 7仍是今年最主要的成長引擎，估計今年Wi-Fi 7可望維持超過三倍成長，第1季實際出貨也優於內部預期。相較之下，Wi-Fi 8雖已與多個平台展開合作，今年貢獻度仍有限，預期明年下半年效益逐步顯現。

除Wi-Fi產品外，立積也將高功率產品及非Wi-Fi應用視為下階段成長重要動能。公司指出，非Wi-Fi業務目前營收占比15%至20%，預期下半年逐步放量後，對毛利率助益較大。

在新應用布局上，立積目前衛星業務重點仍放在衛星終端設備，現階段主要應用於終端裝置的Wi-Fi分享功能。針對美國政府對中國品牌路由器禁售，立積認為，目前美國聯邦通訊委員會的審查重點仍未完全明朗。若從品牌選擇角度來看，台灣品牌廠將有機會受惠。

立積 營收 法說會

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