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欣銓營收將逐季攀升

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
欣銓董事長盧志遠。公司／提供
欣銓董事長盧志遠。公司／提供

IC測試大廠欣銓（3264）昨（4）日召開法說會，公司表示，在AI、HPC與記憶體需求帶動下，全年營收呈現逐季攀升態勢，且隨著新產能逐步開出，獲利有望同步走高，其中，承接AI ASIC的龍潭新廠預計第3季起貢獻營運，成為重要成長引擎。

公司預期，本季業績季增中個位數至高個位數百分比。欣銓指出，今年營收動能主要來自IC設計客戶需求升溫，受惠於美系客戶訂單、國內通訊晶片大廠外溢效應，以及記憶體市場回溫，帶動相關測試需求穩健成長。其中，IDM客戶占比42.7%，其餘來自晶圓廠及其他業務。

從產品應用來看，通訊領域持續為最大成長動能，今年第1季營收比重達32.5%，季增2.9個百分點，其次為車用與安防（19.3%）、射頻IC（12.8%）。測試業務結構方面，晶圓測試仍為主力，占比達70.3%，最終測試則為29%。資本支出方面，欣銓第1季資本支出12.4億元，年增18%，主要用於高階測試設備採購，目前設備交期長達六至八個月。

針對市場關注的龍潭新廠方面，欣銓說明，該廠鎖定AI ASIC與晶圓測試（CP）領域，無塵室規模規劃達七層，目前已完成首層並與策略客戶洽談合作，後續將分階段擴建，其餘六層預期在未來兩年陸續啟用，可是受限於無塵室工程與設備交期，整體建置進度仍需視供應鏈狀況而定。

不過，公司強調，首層產能預計第3季開始貢獻，隨著AI ASIC需求快速成長，來自美系客戶的訂單顯著增加，有助提升產能利用率，進而推升毛利率。

在獲利方面，欣銓分析，去年第2季因新台幣大幅升值產生匯損，使獲利出現波動，今年則在營收逐季成長與稼動率提升帶動下，預期獲利將逐季改善，惟面對綠電成本與國際政經因素推升原物料與營運成本壓力，公司也持續強化成本控管，以維持整體獲利水準。

欣銓 營收

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